​بالصور- التجهيزات النهائية للجامع الأزهر قبل زيارة "السيسي" و"بن سلمان"

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​الرئاسة تكشف كواليس لقاء السيسي و"بن سلمان" في قصر الاتحادية -صور

​السيسي وبن سلمان يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين

كتب- محمود مصطفى:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي يرافقة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خلال ساعات، أكبر عملية ترميم في تاريخ جامع الأزهر الشريف.

وينشر مصراوي أبرز أعمال التطوير التي شهدها المسجد.

- تم تنفيذ أعمال الترميم عن طريق منحة من الملك الراحل عبد الله بن عبدالعزيز بواقع 30 مليون جنيه لترميم الجامع فقط.

- تنفذ أعمال الترميم شركة بن لادن السعودية

- تضمنت أعمال التطوير قناة الأزهر ومطبعة للمصحف

- مدينة الطلبة الوافدين وإنشاء كليات للطب والصيدلة

- توسعة كلية البنات بالأقصر

- تم تجديد منبر الجامع الأزهر الشريف وطلائه بطلاء مذهب.

- استخدمت أرضيات رخامية مثل الموجودة فى الحرم المكى إضافة لفرش المسجد بنوع فاخر من الماكيت واستبدل من الأحمر إلى الأزرق.

- موظفو الجامع الأزهر قاموا بمأموريات خارجية بدءا من نهاية الأسبوع الماضي، لتجهيز المسجد استعداد لزيارة ولي العهد السعودي.

- بدأت أعمال ترميم الجامع الأزهر، نهاية عام 2014، بعد أن تنازلت عنه وزارة الأوقاف لصالح المشيخة.

كان الرئيس السيسي، استقبل في وقت سابق الأحد، ولي العهد السعودي، لدى وصوله مطار القاهرة في زيارة للبلاد تستغرق 3 أيام.

وتعد زيارة ولي العهد السعودي، أول زيارة خارجية له منذ تعيينه وليًا للعهد في المملكة، ويعقبها بزيارة لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.