​بالفيديو- مقاتلات عسكرية ترافق طائرة "بن سلمان" لدى دخوله الأجواء المصرية

كتب-أحمد مسعد:

ذكرت قناة العربية السعودية، أن مقاتلات عسكرية مصرية رافقت الطائرة التي تقل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والوفد المرافق له، فور دخولها الأجواء المصرية.

وأوضحت القناة عبر موقعها الإلكتروني، أن مرافقة الطائرات الحربية المصرية لطائرة ولي العهد تعني ترحيب مصر بضيفها الكبير والمهم، موضحة أن المقاتلات هي MiG-29M/M2 والرافال.

كان الرئيس السيسي، استقبل في وقت سابق الأحد، ولي العهد السعودي، لدى وصوله مطار القاهرة في زيارة للبلاد تستغرق 3 أيام.

وتعد زيارة ولي العهد السعودي، أول زيارة خارجية له منذ تعيينه وليًا للعهد في المملكة، ويعقبها بزيارة لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.