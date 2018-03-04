وكيل "شؤون عربية النواب": زيارة بن سلمان دليل قوي على مكانة مصر

كتبت- مروة شوقي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، إن مصر إحدى الدعائم الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط و"عمود الخيمة" للأمة العربية، مستشهدًا بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لمصر في أول زيارة خارجية له منذ توليه ولايه العهد.

وأضاف أباظة، في تصريح لمصراوي: "مصر كانت هي المحطة الأولى لـ"بن سلمان" وهذا مؤشر جيد، ودليل قوي على مكانة مصر في قلب السعودية"، متابعًا: "السعودية من الدول العربية الكبيرة التي وقفت بجانبنا في مختلف المحن، واختيار بن سلمان لها رسالة طمأنة للمصريين جميعاً بعمق تلك العلاقة، أوتمنى أن تدوم بالمحبة والمودة بين الطرفين".

وعن أهم الملفات التي سيتم مناقشتها في إطار الزيارة، لفت وكيل لجنة الشؤون العربية إلى أن الملف الرئيسي الذي سيوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلمان أهمية كبرى هو ملف الإرهاب، وبحث طرق القضاء عليه.

وتابع: "الإرهاب آفة تعاني منها الأمة العربية، والجميع يتفق على أن دولة قطر هي راعية الإرهاب، ولذلك فإن العلاقات القطرية والتصدي لمساعيها في تبني الإرهاب وشخصياته، سيكون الأهم على طاولة الحوار بين الجانبين المصري والسعودي".

وبحسب أباظة، فإنه سيتم بحث سبل التعاون بينهما في مجال التبادل التجاري بين البلدين، الذي يأتي كأحد أهم المحاور بعد القضاء على الإرهاب، متابعا: "يجب أن يكون هناك أمن في الأمة العربية حتى تتفق على رؤية واحدة لتدعيم الاستثمار في كافة المجالات".