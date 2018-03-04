​"الصحفيين": قرار حبس خيري رمضان "مفاجئ" وسنواصل دعمه قانونيًا

القاهرة- مصراوي

أكد حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، استمرار مساندة النقابة للإعلامي خيري رمضان، رغم صدور قرار من النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال زكريا في تصريحات لـ"مصراوي"، إن قرار الحبس جاء مفاجئًا، ولكن هذا لا يعني إدانته، فنحن واثقون من انتهاء تلك الأزمة.

وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أن خيري رمضان امتثل للتحقيقات في اتهام بسبب عمله الإعلامي وليس الصحفي، إلا أن النقابة تقوم بدورها ناحيته، كونه عضوًا بها وله كامل الحقوق القانونية المتمثلة في تقديم الدعم القانوني له، مشددًا على أن النقابة لن تتركه في تلك المحنة.

وأمر المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، مساء اليوم، بحبس الإعلامى خيرى رمضان، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى قضية اتهامه بنشر أخبار ومعلومات من شأنها الإساءة إلى جهاز الشرطة والعاملين به.

وأسندت النيابة فى التحقيقات إلى خيرى رمضان الاتهام بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بحق هيئة الشرطة على نحو يمثل إساءة إليها، وذلك فى ضوء البلاغ المقدم ضده بهذا الشأن من وزارة الداخلية.