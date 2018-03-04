​السيسي يستقبل بن سلمان لدى وصوله القاهرة

كتب- محمد عبيد:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لدى وصوله مطار القاهرة في زيارة للبلاد تستغرق 3 أيام.

وفتحت صالة كبار الزوار بالمطار استعدادًا لاستقبال ولي العهد السعودي.

ويبحث اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على رأسها الوضع في اليمن وسوريا.



وتعد زيارة ولي العهد السعودي، أول زيارة خارجية له منذ تعيينه وليًا للعهد في المملكة، ويعقبها بزيارة لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.