​"أبو شقة" يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد

كتبت- هند الشامي:

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، تقدمه غدًا الإثنين، بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد.

وذكر بيان صادر عن "أبو شقة"، أنه سيقدم بطلب الترشح للجنة المسئولة عن الانتخابات في الثانية ظهرًا.

ومن المقرر أن تُعلن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الحزب، في الخامسة من مساء الخميس 8 مارس، حيث فُتح باب الترشح في 27 فبراير الجاري، لانتخابات رئاسة حزب الوفد- أقدم حزب ليبرالي في مصر- المزمع عقدها يوم 30 مارس المقبل.

كان السيد البدوي رئيس الحزب، أعلن عقد جمعية عمومية يوم 23 مارس المقبل لانتخاب رئيس الحزب، والتصويت على تعديلات اللائحة، ليتراجع بعدها بـ24 ساعة عن القرار معلنا تحديد 30 مارس المقبل لعقد "العمومية"، وذلك لمناقشة جدول الأعمال، الذي يتضمن التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق، وتقرير مراقب الحسابات، وانتخاب رئيس الحزب الذي تبدأ ولايته الرئاسية، اعتبارًا من ٢ يونيو المقبل.