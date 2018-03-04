ولي العهد السعودي يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي

كتب – طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الأحد، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في زيارة للبلاد تستغرق 3 أيام، يستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على رأسها الوضع في اليمن وسوريا.

من المقرر أن تشهد الزيارة التأكيد على قوة وخصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن أهمية تدعيم أواصر هذه العلاقات على كل الأصعدة، بما يسهم في تعزيز التضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

تشهد الزيارة تأكيد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا، في إطار ما يجمعهما من شراكة استراتيجية، إضافة إلى عدد من الموضوعات الثنائية وضرورة تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة لدى الدولتين بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

وتعد زيارة ولي العهد السعودي، أول زيارة خارجية له منذ تعيينه وليًا للعهد في المملكة، ويعقبها بزيارة لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.