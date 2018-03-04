​مرتضي منصور غاضبًا في اجتماع البرلمان: "ما يحدث من بهدلة لنادي الزمالك"

كتب- أحمد علي وهند الشامي:

هاجم مرتضى منصور عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، وزير الرياضة المهندس ياسر عبدالعزيز، عقب تشكيل لجنة من الوزارة لإدارة الزمالك مالياً بالتزامن مع التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العليا وجهاز الكسب غير المشروع.

وقال منصور: "ما يحدث من بهدلة لنادي الزمالك، وإدارة لجنة حكومية للأمور المالية بالنادي يضرب قانون الرياضة في مقتل وهو تدخل حكومي وإحنا مش حرامية وما هي الجريمة التي ارتكبها مجلس إدارة النادي حتي يحدث ما يحدث".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشة البيان العاجل المقدم من النائب محمد فرج عامر لمناقشة ملف نادي الزمالك.

وتوجه منصور بحديثه للوزير: "اتحدى الوزير أن يقول إنه لا يعلم أن هناك حساب خاص تم فتحه لهاني زادة عضو مجلس الإدارة من أجل إدارة النادي وأين البديل لهذا الأمر".

وأضاف: "يبدو أننا في زمن مكافأة المخطئ ومن أفسد وسرق المال العام، ومحاسبة من حافظ على المال العام".

ولفت منصور إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يتضمن تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، يؤكد أن "ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق (مقدم البلاغ للنيابة العامة والكسب غير المشروع) ارتكب مخالفات منها استيلاء على المال العام وسهل الاستيلاء عليه بما هو قيمته 984 مليون جنيه ولكن البلاغ والتقرير تم إلقائهم في سلة المهملات ولم يتم التحقيق فيه حتي الآن".

وقال: "محلات سور نادي الزمالك بشارع جامعة الدول العربية كان ممدوح عباس يؤجره بـ1000 جنيه سنويا في الوقت الذي أجرنا فيه المحل بـ54 ألف جنيه شهريا".

واضاف منصور: "ممدوح عباس سرق دفتر شيكات وحرر شيكات لنفسه، وكان يوقع عقود بلا تواريخ وكلها مخالفات ويكفي أننا استلمنا النادي مديون بـ306 مليون جنيه، ويوم 26 فبراير الماضي وطبقا للجرد كان بخزينة النادي 195 مليون جنيه".

وقال: "بدلا من أن يعملولي تمثال بيبهدلوني، وإيه اللجان اللي شغالة دي هو فيه إيه".