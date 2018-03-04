45 شركة ناشئة يشاركون في ملتقى توظيف الجامعة الألمانية

كتب- محمد قاسم ومصطفى عريشة:

نظمت إدارة مكتب التدريب والتوظيف بالجامعة الألمانية بالقاهرة "SCAD OFFICE"، فعاليات أول ملتقى مهني توظيفي خاص بالشركات الناشئة ورواد الأعمال والذي يعد حلقة للربط ما بين أصحاب هذه الشركات ومجتمع الجامعة من الطلاب والخريجين الذين يسعون إلى إيجاد فرص وظيفية للعمل في المهن المستهدفة، والاستفادة من البرامج المتاحة للتوظيف.

وشاركت 45 شركة بالملتقى حيث ضم أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين اثبتوا حرصهم على تبني الكوادر الشبابية بطرح فرص التوظيف المتاحة ذات الدوام الكامل لخريجي الجامعة وفرص العمل بشكل حر مستقل "freelancer" أو بدوام جزئي للطلاب سواء في فترات العطلة الصيفية أو على مدار العام لتعريفهم بالقواعد الأساسية اللازمة لدمجهم بمناخ أسواق العمل وتسليحهم بآليات ومهارات ريادة الأعمال مما يتيح أرض خصبة من التفاعل والإندماج فيما بين الطلاب والخريجين والعالم الخارجي الذي يحوى اسواق العمل.

وشهد الملتقى حلقات نقاشية بين أصحاب الشركات وخريجي الجامعة، استعرضوا خلالها تجاربهم الناجحة وتحدياتهم التي صادفوها في تأسيس هذه الشركات وهو ما ـوجد منصة لتبادل الخبرات.

وذكرت الجامعة في بيان صحفي، أن الملتقى أقيم برعاية كلاً من شركة "ARIIKA" في مجال الأثاث، شركة BOSTA في مجال النقل، "Hitchhiker" تطبيق في مجال النقل، وشركة "PLANTFORM" في مجال الزراعة، وشركة "ROBUSTA" في مجال البرمجيات، وشركة "BENCHMARK" فى مجال الاستشارات المالية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف منصور المؤسس الأول ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن تبنى الجامعات إقامة مثل تلك الملتقيات التوظيفية يساهم في توفير فرص عمل للشباب، ويقضي على آفة البطالة في مصر.

وأضاف منصور، أن مشاركته في "حوار دولنبرج" الذي أقيم بولاية بادن فرتمبرج الألمانية والذي ضم ممثلي 100 من الشركات المتوسطة والكبرى والبنوك والمصارف والهيئات المالية الألمانية جاء بهدف استعراض خطط التنمية الشاملة والأجواء الإيجابية الحالية والطفرة في المشروعات التي يتم إنشائها في مختلف المجالات بمصر، مما يساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الخارجية بها وبالتالي إتاحة الكثيرمن فرص العمل لأبناءها.

ولفت إلى أن مصر شهدت ما بين عامي 2014 - 2018 العديد من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية والإدارية ووضعت خريطة إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية، مؤكدًا أن الجامعة الألمانية في القاهرة تعرف بدقة احتياجات أسواق العمل في مصر وألمانيا والعالم، الأمر الذي يدفعها إلى تقديم خريجيين على أعلى مستوى عالمى من المعرفة ولديهم القدرة على منافسة نظرائهم في مختلف الدول.

وأشارت الجامعة إلى أن مكتب التدريب والتوظيف يعكف حاليا على الإعداد والتنظيم للملتقى التدريبي التوظيفي السنوى الثالث عشر الذي سوف يعقد خلال شهر أبريل القادم 2018.