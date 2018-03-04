"من أجل صحافة بيانات متعمقة".. شبكة "صحفيي البيانات" تعقد مؤتمرها الأول في مصر

القاهرة - مصراوي:

تعقد شبكة صحفيي البيانات العرب مؤتمرها الأول تحت عنوان "من أجل صحافة بيانات متعمقة"، الثلاثاء، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على أن يستمر لمدة ثلاث أيام (6 – 8 مارس).

يستهدف المؤتمر مشاركة أساسيات صحافة البيانات بين الصحفيين العرب، وتحفيز الصحفيين العرب لإنتاج قصص صحفية مدفوعة بالبيانات من خلال تنظيم مجموعة من الجلسات وورش العمل، تضم 50 متحدثًا من مختلف أنحاء العالم، وتتناول طرق جمع البيانات والتحقق منها، استخدام جداول جوجل، عرض القصص الصحفية بطريقة تفاعلية، التكويد في الصحافة، وغيرها من الموضوعات ذات صلة.

وعقد مجلس إدارة الشبكة مجموعة من الشراكات مع عدد من المؤسسات الإعلامية لدعم إطلاق المؤتمر؛ وتضم قائمة الشركاء الإعلاميين: مواقع مصراوي، ويلا كورة، جريدة البورصة، Daily News Egypt، ولاد البلد، منتدى الإسكندرية للإعلام، Alex Agenda، موقع زحمة، جريدة منطقتي، بيانات بوكس، داتا 22، سراج، Gemini Media.

ويعرض علاء الغطريفي، المدير العام لمؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، وكالة أونا)، في ثالث أيام المؤتمر، تجربة المؤسسة الخاصة بإنتاج قصص صحفية بطريقة "كروس ميديا" (Crossmedia)، والتي تعتبر مؤسسة أونا الرائدة فيها داخل مصر.

تتضمن قائمة الشركاء الداعمين للمؤتمر أيضًا: البوابة العربية للتنمية (منصة إلكترونية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، النادي الإعلامي التابع للمعهد الدنماركي المصري للحوار، مركز إتاحة المعرفة من أجل التنمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المركز الدولي لبحوث التنمية (هيئة حكومية كندية)، منصة إنفوتايمز المتخصصة في صحافة البيانات، مشروع التحرير لاونج بمعهد جوته، إضافة إلى الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية، والبرنامج المصري لتطوير الإعلام.

وفي هذا الأمر، قال عمرو العراقي، المدير التنفيذي للشبكة: "لم يكن ممكنًا تنظيم المؤتمر لولا دعم وثقة شركائنا، الذين أمنوا معنا بدور صحافة البيانات في التنمية وأهمية دعم الصحافيين وتطوير أدواتهم ومهاراتهم لإنتاج محتوى صحفي مهني وعلى مستوى عالمي".

وكانت الشبكة قد قدمت زمالات لثلاثين صحفيًّا من مختلف الدول العربية، وأكثر من 100 صحفي وصحفية من مؤسسات إعلامية مصرية مختلفة، وأكثر من 100 طالب وطالبة من دارسي الإعلام المصريين لحضور المؤتمر.