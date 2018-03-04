تفاصيل اجتماع مجلس المحافظين برئاسة شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

عقد مجلس المحافظين، اجتماعًا اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء: الشباب، والإسكان، والري، والتخطيط، والتنمية المحلية.

وعرض وزير التنمية المحلية، نتائج جولته في عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنها شملت زيارات إلى المشروعات وعقد لقاءات إقليمية مع القيادات التنفيذية بكل محافظة، مشيرًا إلى أن حجم ما أنفقته الدولة في مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، بلغ نحو 800 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما أدى إلى نقلة نوعية في الكثير من المحافظات تنعكس إيجابًا على أبناء تلك المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، عددًا من المبادرات التي تم تنفيذها بعدد من المحافظات كتجارب يمكن تعميمها في إطار تبادل الخبرات، من بينها تنفيذ تدريب تحويلي للخريجين بالمصانع والشركات والمستشفيات والفنادق، وتنفيذ مشروعات صرف صحي منخفضة التكاليف، وإيجاد موارد ذاتية للمحافظات لتنفيذ المشروعات في بداية العام المالي لحين توفير التمويل الحكومي، إلى جانب تطوير القرى المنتجة التي تتميز بصناعات حرفية محلية مثل الفخار والخزف والملابس والأثاث لخلق فرص عمل للشباب، فضلاً عن تشجيع الشباب على البحث والابتكار.

ووجه رئيس الوزراء بإعادة ترتيب بعض المشروعات وفقًا لأولوياتها، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، وزيادة التنسيق بين السادة المحافظين والجهات المركزية للإسراع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات وتذليل العقبات التي تواجهها، وكذلك فيما يتعلق بالاحتياجات المطلوبة للمحافظات في مختلف القطاعات، وفق تقييم شامل لها وفي إطار من تفعيل اللامركزية وزيادة دور المحافظات في عملية التنمية.

وفي هذا السياق وجه رئيس الوزراء بتوفير اعتمادات قدرها 800 مليون جنيه لبعض مشروعات الإسكان في مختلف المحافظات.

كما وجه رئيس الوزراء بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية واللوجستية والبورصات السلعية في مختلف المحافظات، والعمل على تنظيمها على الوجه الأمثل، وتيسير إجراءات منح التراخيص لها وتزويدها بالمرافق اللازمة، في ضوء ما تساهم به تلك المشروعات من دعم الاقتصاد وإتاحة فرص عمل للشباب.

من ناحية أخرى، تناول الاجتماع العرض الذي قدمه السيد وزير الري حول المشاكل الخاصة بعمليات تطهير الترع والمصارف من القمامة والمخلفات، والآثار السلبية على البيئة وجودة المياه، بما يضع أعباءً إضافية على الدولة في عمليات المعالجة والتطهير، وتمت الإشارة الى أهمية زيادة التنسيق بين المحافظات ووزارة الري فيما يتعلق بإزالة المخلفات وتوعية المواطنين بعدم التخلص من المخلفات في الترع والمصارف، وكذلك فيما يتعلق بترشيد المياه.

وعلى جانب آخر، استعرض المجلس تقريرًا حول استعدادات المحافظات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام 26/27/28 مارس الجاري.

وأكد المجلس، على أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بتدبير اللوجستيات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر، والتأكد من توفير الوسائل اللازمة للتسهيل على المواطنين، وتوفير تسهيلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان الانتخابية، مع مراعاة كبار السن ومتحدي الإعاقة والسيدات؛ تشجيعًا للمواطنين على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات للتعبير عن إرادتهم الحرة في الاختيار.

من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت الذي تم على مستوى كل المحافظات، وأشار إلى توفير قاعدة بيانات محدثة تسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها في التعرف على المتطلبات، ووضع الخطط والبرامج، واتخاذ القرارات على مستوى جميع الوحدات الإدارية ثم المحافظات، بعد أن تضمنت نتائج التعداد خصائص السكان وأوضاعهم، عدد المباني والمساكن والمنشآت وأنواعها، وحالة المرافق، والأنشطة الاقتصادية وأعداد العمالة بها.

كما استعرض الاجتماع، مختلف جوانب منظومة تطوير الميادين في محافظة القاهرة، والتي تتابع تلك الميادين والشوارع المحيطة بها بصورة إلكترونية، ما يسهل الإشراف على كل المرافق والخدمات بها.

وعرض الاجتماع، تطوير 116 ميدانًا، و138 حديقة، و241 شارعًا، بالتعاون مع المجتمع المدني، موضحًا توفير الاحتياجات من الأجهزة والموارد البشرية لتطبيق المنظومة والتقييم المستمر لها من خلال عدد من المعايير التي تم وضعها والتي تتضمن إزالة المخلفات، ورفع الانشغالات، وتقييم حالة الرصف والإنارة.