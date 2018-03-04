برلماني يحصل على موافقة لإنشاء أول مركز لعلاج "ضمور العضلات"

كتب- إسلام ضيف:

حصل عمر وطني، عضو مجلس النواب، على موافقة وزارة الإسكان، بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز طبي لعلاج مرضى ضمور العضلات، عقب تقدمه بطلب للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مركزًا لعلاج مرضى ضمور العضلات، دون تحمل الدولة أي ميزانية إضافية، على أن تكون تحت إدارة وإشراف وزارة الصحة.

وقال عمر -في بيان له- اليوم الأحد، إن أعداد مرضى ضمور العضلات فى تزايد مستمر وتقدر أعدادهم من 75 إلى 100 ألف مواطن.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يسعى لإدخال مرضى ضمور العضلات في خطة التأمين الصحي للدولة، وتوفير الدواء بسعر مناسب للجميع، وأنه يوجد دورًا كبير على وزارة الصحة بشأن هؤلاء المرضى، وعلاجهم وتأهيلهم لحياة كريمة.

وأوضح عمر وطني، أنه لا يوجد أي نوع من الأدوية المُعالجة لضمور العضلات داخل مصر، وأن المرضى يتناولون الفيتامينات لبناء العضلات فقط، وأنها غير متواجدة بسبب أزمة الدواء وغلاء أسعاره.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك تأييدًا كبيرًا من قبل أعضاء مجلس النواب، لإنشاء مستشفى لمرضى ضمور العضلات نظرًا لمعاناتهم ومعاناة ذويهم.





