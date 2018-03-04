"عين شمس" تطلق "مشروع تنمية المهارات" للطلاب ذوي القدرات الخاصة

كتب- محمد قاسم:

أطلقت جامعة عين شمس، الأحد، مشروع تنمية المهارات الحياتية و القدرات الإبداعية للطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة بالجامعات المصرية وذلك إنطلاقاً من مبادرة رئاسة الجمهورية بإعلان عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد خليل، عميد كلية التربية والدكتور محب الرفاعي وزير التربية والتعليم سابقًا، والدكتور عبد العزيز الشخص رائد التربية الخاصة فى الوطن العربى، والدكتور عاشور عمرى مدير مركز تعليم الكبار وسمير عبد الناصر الأمين العام للجامعة، ولفيف من المهتمين بتنمية قدرات ذوى الإحتياجات الخاصة.

وأكد الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص إدارة جامعة عين شمس الدائم على دعم أبنائها ذوى القدرات الخاصة لتحقق لهم الريادة دائما، وخاصة ما تزخر به الجامعة من إمكانات فى ذلك المجال كمركز الإبصار و قسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة عين شمس و يأتى هذا المشروع كنتاج لتضافر الجهود فيما بينهم.

وأشار الدكتور سعيد خليل، إلى تميز المدربين القائمين على تطبيق المشروع بالكيفية التي تتناسب مع قدرات كل فئة من ذوي القدرات الخاصة، وذلك بهدف تغيير نظرة المجتمع تجاه المعاق وخاصة الكفيف، وما لديه من إمكانيات وقدرات خاصة تمكنه من أن يكون فاعلاً مثله مثل الأسوياء

وأوضح سمير عبد الناصر، أن الإعداد لهذا المشروع بدء منذ عدة شهور ليخرج بصورة تقدم نموذجا للجامعات المصرية يحتذى به يسعى إلى تنمية قدرات ومهارات فئة خاصة من طلاب الجامعة بما يتوافق مع إحتياجاتهم وإهتماماتهم لإكتشاف قدراتهم ومهاراتهم والعمل على تنميتها والإستفادة منها ليقدم نموذجا ناجحا يمكن تطبيقه فى مختلف الجامعات المصرية.

ويتضمن المشروع، مرحلتين الأولى تنمية المهارات الحياتية لدى الطلاب ذوى الإعاقات البصرية وتستغرق 4 أشهر من خلال تقديم حزمة من البرامج التدريبية النظرية والتطبيقية في المجالات متنوعة المهارات الدراسية و مهارات التوجيه والحركة و مهارات التفكير الإبداعي و مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات و المهارات الوجدانية و الاجتماعية.

المحور الثاني تنمية القدرات الإبداعية، والتي تستهدف تنمية القدرات الإبداعية لدى الطلاب ذوي الإعاقة البصرية من خلال اكتشاف مواهبهم الكامنة فى فن كتابة المقال الصحفي و مهارة التقديم الإذاعي و الإنشاد الديني و المهارات الموسيقية.

ويستهدف المشروع، الطلاب المكفوفين في مراحل الدراسة الجامعية والخريجين من الكليات المختلفة من ذوي الإعاقة البصرية.