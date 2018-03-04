تجديد حبس عامل التحويلة وإخلاء سبيل سائق قطار الركاب ومساعده في حادث قطار البحيرة

دمنهور -أ ش أ :

قرر المستشار حسين عدلي رئيس محكمة جنح كوم حمادة، مساء أمس السبت ، تجديد حبس عامل التحويلة 15 يوما على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل سائق قطار الركاب ومساعده، على خلفية حادث تصادم قطارين على خط المناشى بمحطة أبو الخاو التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وكانت النيابة العامة بكوم حمادة برئاسة المستشار محمد الحسيني، قد قررت من قبل إخلاء سبيل سائق قطار البضائع ومساعده من سراي النيابة لعدم مسئوليتهما عن الحادث.

جدير بالذكر أن محطة أبو الخاو بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد شهدت الأربعاء الماضي، حادث تصادم قطار بضائع بأخر للركاب ، كان متوجها من إيتاي البارود إلى القاهرة.