أكثر الكلمات إنتشاراً

تيران وصنافير سد النهضة حادث قطاري البحيرة انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 الدوري المصري

اليوم.. اجتماع لـ"الصيادلة" بعد عودة محيي عبيد

01:37 ص الأحد 04 مارس 2018
اليوم.. اجتماع لـ"الصيادلة" بعد عودة محيي عبيد

كتب - أحمد جمعة:
يعقد مجلس نقابة الصيادلة، اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمناقشة الأوضاع الداخلية للنقابة بعد عودة النقيب محيي عبيد لممارسة مهام عمله.

كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارا برفض قرار وقف النقيب عن العمل، ليعود إلى ممارسة مهام منصبه أواخر الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يُعلن نقيب الصيادلة موعد عقد مؤتمر صحفي للرد على التساؤلات بشأن لائحة النقابة، وبعض القضايا المتعلقة بالنقابة.

نقابة الصيادلة محيي عبيد نقيب الصيادلة

الخبر التالى:

اليوم.. شريف إسماعيل يرأس اجتماع مجلس المحافظين

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان