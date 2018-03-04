اليوم.. اجتماع لـ"الصيادلة" بعد عودة محيي عبيد

كتب - أحمد جمعة:

يعقد مجلس نقابة الصيادلة، اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمناقشة الأوضاع الداخلية للنقابة بعد عودة النقيب محيي عبيد لممارسة مهام عمله.

كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارا برفض قرار وقف النقيب عن العمل، ليعود إلى ممارسة مهام منصبه أواخر الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يُعلن نقيب الصيادلة موعد عقد مؤتمر صحفي للرد على التساؤلات بشأن لائحة النقابة، وبعض القضايا المتعلقة بالنقابة.