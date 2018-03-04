تفاصيل مسرحية "سلم نفسك" التي سيشاهدها السيسي و"ابن سلمان"

كتب - محمد عاطف:

حققت مسرحية "سلم نفسك"، للمخرج خالد جلال منذ انطلاقها خلال الأشهر الماضية نجاحًا كبيرًا جذب إليها نجوم الفن والمجتمع والساسة ليستمتعوا بعروضها اليومية التي لا تخلو من الشخصيات العامة.

ويبدو أن الإقبال على المسرحية الأهم في عام ٢٠١٧، سيبلغ ذروته غدًا الاثنين، حيث من المقرر أن يحضر العرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى مصر وتستمر 3 أيام.

ويبدو أن هذا الترشيح جاء من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة التي شاهدت العرض وأبدت إعجابها الشديد به، وطالبت المخرج خالد جلال بضرورة أن يتجول هذا العرض في المحافظات المختلفة.

خلال المسرحية طوال ساعتين بالتمام والكمال، تختلط المشاعر وتتضارب، ما بين الشجن و السعادة، وما بين الخوف والترقب، بمركز الإبداع الفني.

وعلى طريقة مسرحية "قهوة سادة" التي قدمت في نفس المكان عام 2009، بطلبة مركز الإبداع أيضا، وتبعه عدد من العروض الأخرى التي استوحت نفس "التيمة" تقريبا، مثل "هبوط اضطراري" و"أيامنا الحلوة" و"بعد الليل" وغيرها جاء "سلم نفسك"، ليكون وثبة إبداعية جديدة في نفس الاتجاه، وقد تجلى نجاح العمل في قدرته على جذب مزيد من نجوم الفن والإعلام بشكل يومي، حيث حرص على مشاهدة العرض.

أهمية «سلم نفسك» تكمن فى أنه يتناول مشاكل الوطن بشكل ساخر فى لوحات واسكتشات متتالية لا تكاد معها تلتقط أنفاسك، وفى عروض مركز الإبداع غير مسموح بالتوقع لأن العروض أفكارها جديدة تماما، سواء فى الارتجال أو فى الإضاءة الخاطفة والمتنوعة والمبهرة أو عناصر العمل المختلفة التى تمنحه سينوغرافيا بصرية لن تجدها إلا فى مركز الإبداع.

ولم تختلف القضايا التى تناولها «سلم نفسك» كثيرا عن التى تناولها خالد جلال فى عروضه السابقة، وإنما جاءت مكررة بنفس الترتيب تقريبا، إلا أن أسلوب تقديمها وتناولها مختلف وهنا تكمن المفارقة عن طريق سقوط شخص من كوكب الأرض بما يحمله من أمراض اجتماعية فى مجتمع مثالي، واختلفت الآراء حول طريقة التعامل معه هل يقتل أم يعالج.

وتناول العرض حالة التشتت الجماعى التى يعانيها المجتمع منذ ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، والشائعات التى تضرب الكثير من الأمور بجانب تناول ظاهرة التحرش والتى تهدد نصف المجتمع، وتناول أزمة الإرهاب بشكل هزلى مستغلا أحد الإعلانات القديمة لينسج منها أغنية تظل تيمة هذا المشهد اللافت وهى «لو نفسك تدخل الجنة.. وحاسس إنك محتار.. اتصل بنا تتهنى»، وغيرها الكثير من القضايا.

والعرض قائم على أفكار يطرحها المخرج خالد جلال، ويقوم فريق العمل معه من الممثلين على الارتجالات ثم يقوم هو كمخرج للعرض بصياغتها بشكل مسرحى، كتابةً وإخراجًا، وهذه مدرسة يتميز بها المخرج خالد جلال عن بقية المخرجين فى مصر.

وبهذه المسرحية حاز أكثر من 25 فنان صاعد شهادة معتمدة لوجودهم بالوسط الفني من كوكبة مختارة من نجوم الفن والإعلام، اتفقوا جميعا فيما بينهم على جودة وأهمية المسرحية التي جاء نتاج مادة الارتجال لقسم التمثيل للدفعة الثالثة من بطولة طلبة مركز الإبداع وأزياء مروة عودة والمخرج المنفذ علا فهمى، وإعداد وإخراج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.