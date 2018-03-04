السفير السوداني بالقاهرة لمصراوي: أعود إلى القاهرة غدًا

كتب - أحمد جمعة:

قال السفير السوداني بالقاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم، إنه سيعود إلى مصر لمزاولة مهام منصبه غدًا الإثنين، بعد صدور التعليمات بذلك.

وأوضح "عبد الحليم" في تصريحات لمصراوي، أنه سيوضح كافة التفاصيل المتعلقة بالعلاقات المصرية السودانية بمجرد عودته إلى القاهرة.

واستدعى السودان سفيره بالقاهرة مطلع يناير الماضي، بغرض التشاور.

وقال السفير السوداني إنه سيمارس عمله المعتاد عقب عودته للقاهرة وسيعمل على تعزيز وتطوير العلاقات بين بلاده ومصر.