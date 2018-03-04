البابا تواضروس يلتقي ولي العهد السعودي الإثنين المُقبل بالكاتدرائية

كتب- إسلام ضيف:

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذوكسية، إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في ثاني أيام زيارته لمصر، الإثنين المُقبل.

وأضاف حليم في تصريح لمصراوي، أن اللقاء سيكون بالمقر البابوي بالكاتدرائية المُرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يبدأ ولي العهد السعودي زيارة إلى مصر غدًا الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام، يلتقي خلالها الرئيس السيسي لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها محمد بن سلمان إلى الخارج منذ تعيينه ولياً للعهد في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يصطحب الرئيس السيسي، ولي العهد السعودي، لمشاهدة العرض المسرحي "سلم نفسك" بدار الأوبرا المصرية، يوم الإثنين.