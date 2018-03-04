نائب رئيس الأهلي: ندعم الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة

كتبت-مروة شوقي:

أعلن العامرى فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس لجنة الشباب والرياضة لحزب مستقبل وطن، عن دعم النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته خلال كلمته بمؤتمر حزب مستقبل وطن الذي أقيم بحلون مساء السبت؛ لدعم الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة.

وقال العامري: "باسم النادى الأهلي الذى يمثل جزءا كبيرا من الشعب المصرى أعلن دعم كل الأهلاوية للرئيس السيسي".

وأكد أن اختيار المصريين للرئيس السيسى جاء من أجل بناء البلد، مطالباً المصريين بالمشاركة بانتخابات الرئاسية المقبلة.