نائب: مقترحات وزير التموين بقانون حماية المستهلك "غير منطقية"

كتبت - هند الشامي ومروة شوقي:

استنكر محمد فؤاد عضو مجلس النواب،طلب الدكتور على المصيلحي وزير التموين باستبعاد المادة ٨ في قانون حماية المستهلك والتي تنظم ضوابط المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع.

وأشار "فؤاد" إلى أن وزير التموين تعلل بأن وضع هذه المادة في قانون حماية المستهلك يتنافى مع طبيعة عمله وأن هذه المادة موجودة بالفعل في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح "فؤاد" أيضا أن مطالبة الوزير بتابعية الجهاز للوزارة غير منطقية حيث إنه من المفترض أن تكون جميع الأجهزة الخاصة بالرقابة مستقلة لضمان سلامة وإجراءات عملها دون أي تأثير من الجهة التابعة ونحن الآن نتحدث عن جهاز مهم وهو حماية المستهلك وهو المنوط به الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من استغلال وجشع التجار

ووصف "فؤاد" ما يطلبه وزير التموين أنه يعد التفافا على صلاحيات الجهاز وهذا أمر مرفوض وقد سبق رفضه من جموع النواب أثناء مناقشة القانون.

وأكد "فؤاد" أن الدوله المصرية كبيرة وقوية لا تخضع لتهديدات التجار والذين يهدفون إلى تحقيق الربح على حساب الشعب، مطالبا الوزير بالتصدي لهذه الفئة.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب بصدد أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون في جلسة الأحد.