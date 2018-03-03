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التعليم: إذاعة نشيد "قالوا إيه" في طابور الصباح يومياً بجميع المدارس

05:47 م السبت 03 مارس 2018
التعليم: إذاعة نشيد "قالوا إيه" في طابور الصباح يومياً بجميع المدارس

كتبت-ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أصدر تعميمًا بإذاعة نشيد الصاعقة المصرية (قالوا إيه) بدون موسيقى، في جميع المدارس يوميًا خلال طابور الصباح وأثناء الفسحة المدرسية.

وأوضح "خيري" في تصريحات لمصراوي، السبت، أن هذا الإجراء تم بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بهدف غرس قيم المواطنة وبث روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

طابور الصباح نشيد الصاعقة المصرية وزارة التربية والتعليم رضا حجازي

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