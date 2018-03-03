300 محضر لمحال "السوبر ماركت" بالجيزة لعدم إعلان الأسعار

كتب - السيد الحراني:

قامت مديرية التموين بمحافظة الجيزة بتنفيذ عدة حملات على الأسواق ومحال السوبر ماركت للتأكد من التزامهم بتطبيق القرار رقم 330 لسنة 2017 الخاص بتدوين الأسعار على السلع الغذائية.

وكلف اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، مديرية التموين بالاستمرار في المرور على المحال ومواصلة الحملات التفتيشية لضبط المخالفين وتوقيع الإجراء القانونى ضدهم وذلك في إطار خطة ضبط الأسواق وعدم استغلال المواطنين.

وأضاف هشام كامل مدير مديرية التموين بالمحافظة، أنه تم تحرير 300 محضر خلال الحملات التي شنتها المديرية في الأيام الماضية بأحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والعجوزة ومركز ومدينة أبو النمرس بسبب عدم تدوين الأسعار على المنتجات.