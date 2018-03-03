بتكلفة 18 مليون جنيه.. أكاديمية البحث العلمي تفتح باب التقدم لبرنامج منح علماء الجيل القادم

كتب-محمد قاسم:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم لبرنامج علماء الجيل القادم -الدفعة السادسة والتى أُطلق عليها اسم العالم المصرى الدكتور مجدى يعقوب- اعتبار من اليوم وحتى 20 مايو 2018.

وأوضح عبد الغفار - في بيان صحفي، اليوم السبت، أن البرنامج منحة موجهة لخدمة أهداف رؤية مصر للتنمية واستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، مشيرً إلى أن الوزارة ممثلة في الأكاديمية سخرت كافة إمكاناتها لتأهيل الكوادر الكوادر العلمية من أوائل الخريجين المتميزين ودعمهم.

ومن جانبه قال الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، إنه طبقا لخطة الأكاديمية والتمويل المخصص من وزارة الاستثمار سيتم منح 170 طالب من أوائل الخريجين على مستوى الجامعات المصرية دفعة 2013 وما بعدها -على أساس تنافسي من بين المتقدمين فى المجالات المعلن عنها- منح وسيتم إعلان اسماء الفائزين فى 26 يوليو 2018، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمنح 18 مليون جنيه، وتشمل المنحة مكافأة شهرية لمدة 30 شهر قيمتها ألفان جنيه شهريًا و47 ألف جنيه لتغطية نفقات البحث والتدريب، وبالتالى تبلغ القيمة الاجمالية لكل منحة حوالى 107 الف جنيه.

وأضاف صقر أن مجالات المنح تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وتهدف إلى المساهمة فى بناء قاعدة علمية قوية فى العلوم الأساسية، وعلوم الصدارة، والعلوم البينية، وسد الفجوة التكنولوجية، وتوفير متطلبات سوق العمل واحتياجات الصناعة الوطنية، والتى تحتاج إلى درجة عالية من المهارة والعلم من أجل التطوير والمنافسة، والمساهمة فى إيجاد حلول للمشاكل الملحة والضاغطة التى تواجه المجتمع في مجالات: الطاقة، المياه، الزراعة،ـ الغذاء، الصحة والدواء، الصناعة، التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، الهندسة، علوم الفضاء، البحوث الاجتماعية والانسانية، الفنون والاداب، السياحة، الاقتصاد، وإدارة العلوم والتكنولوجيا.

وفى سياق متصل صرحت الدكتورة ميريت رستم، مديرة برنامج علماء الجيل القادم بأكاديمية البحث العلمي، بأن الشروط والمزايا وطريقة التقدم للمنح متاحة على موقع أكاديمية البحث العلمى www.asrt.sci.eg. وأكدت أن إدارة المنح بالأكاديمية يسعدها الرد على كل الاستفسارات والتواصل مع أوائل الخريجيين على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أنه تم التجديد لثلاثة شهادات في الأيزو إصدار ٢٠١٥، من شركة SGS العالمية المصنفة رقم واحد علي مستوى العالم والمانحة لشهادات الأيزو٩٠٠١ في جودة الإدارة ، أيزو ١٤٠٠١ في جودة البيئة، أيزو ١٨٠٠١ لإدارة المنح العلمية والدعم والمؤتمرات والتدريب وكافة الأنشطة المتعلقة بها، وتم إصدار الشهادات من UKAS بانجلترا ، من OHSAS من SAS بسويسرا.