بكري بعد حكم الدستورية بشأن تيران وصنافير: سأتقدم ببلاغ ضد المتطاولين

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، عن التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد من وصفهم بالمتطاولين عليه، الذين وجهوا إليه السباب بسبب موقفه من قضية تيران وصنافير.

وقال بكرى فى بيان صحفى اليوم السبت، إن مجلس النواب هو المختص وليس القضاء استنادا إلى المادة ١٥١ من الدستور، وأن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في قضية تيران وصنافير اليوم، رد الاعتبار إلى حق مجلس النواب في التصدي للأعمال السيادية استنادا إلى الماده ١٥١ من الدستور.

ونوه إلى أن الحكم يعد صفعة على وجوه من تعمدوا الإساءة إلى مؤسسات الدولة المصرية وسعوا إلى التشهير بها.​