منسق حملة "معاك من أجل مصر": دعم السيسي واجب على كل المصريين

كتبت- مروة شوقي:

قال النائب محمد ماهر، رئيس جمعية من أجل مصر بالقاهرة والمنسق العام لحملة" كلنا معاك من أجل مصر"، إن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واجب على كل المصريين، وذلك بعد الإنجازات التى حققها فى الظروف الصعبة التي تمر بها مصر.

وأوضح ماهر، في بيان له، أن الأربع سنوات الأولى من حكم السيسي أقام فيها مشروعات عملاقة فى جميع المجالات، منها مشروع الضبعة النووي، والعاصمة الإدراية، وقناة السويس، لافتاً أن الجميع يتوقع مزيد من المشروعات في الفترة الثانية من حكمه.

وأضاف: "حملة كلنا معاك من أجل مصر" ستنظم عدة مؤتمرات بكافة أحياء القاهرة والمحافظات لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، منها مؤتمرات بجميع دوائر القاهرة خلال الفترة القادمة".

وأشار ماهر، إلى أن هناك تجاوب كبير من المواطنين مع حملة كلنا معاك من اجل دعم السيسي، قائلا:" الشعب المصري يقدر المجهود الذي بذله ويبذله السيسي من اجل تقدم مصر ووضعها على الطريق الصحيح".