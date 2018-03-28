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طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد :"نشاط للرياح وارتفاع بدرجات الحرارة"

10:56 ص الأربعاء 28 مارس 2018
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد :"نشاط للرياح وارتفاع بدرجات الحرارة"

كتبت - سحر عزام:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار اليوم، وترتفع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن الرياح ستنشط خلال الساعات المقبلة على أغلب أنحاء الجمهورية ولكن بشكل لا يعيق مسار الحياة اليومية للمواطنين، لاسيما المشاركة في الانتخابات الرئاسية في يومها الثالث.

وتابع، أن التقلبات الجوية الحادة والسريعة التي تشهدها مصر هذه الأيام تعود لسمات فصل الربيع الذي بدأ في 21 مارس الجاري.

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