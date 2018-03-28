أخبار متوقعة: اليوم الأخير في التصويت بانتخابات الرئاسة

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القاهرة: يواصل المصريون لليوم الثالث والأخير التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

القاهرة: يفتتح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، الدورة السابعة من فعاليات معرض (سيتي سكيب مصر 2018)، الذي يستمر حتى 31 مارس الجاري بمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بمحور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المهتمين بالقطاع العقاري، وتسلط الدورة الضوء على عناصر الابتكار في المشاريع الجديدة المعروضة خاصة مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المزودة بمناطق تجارية وترفيهية التي تعد عاملا محفزا للمطورين لإنشاء مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدام.

القاهرة: تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة، احتفالية ثقافية ترفيهية، لأطفال مستشفى سرطان الأطفال، بالتعاون مع ثقافة القاهرة وفريق طموح للكنوز البشرية، ويشمل برنامج الاحتفالية مسرحًا للعرائس (تتضمن موضوعات التسامح وعيادة المريض والصبر على الابتلاء وترشيد استهلاك المياه)، وعرض مواهب النزلاء في الإلقاء والغناء والعزف، ومسابقات ثقافية مع توزيع هدايا عينية للفائزين، بالإضافة إلى ورشة للرسم والتلوين.

باريس : يشهد معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس، افتتاح معرض كبير عن تاريخ قناة السويس بعنوان "ملحمة قناة السويس .. من عصر الفراعنة إلى القرن الحادي والعشرين" والذي يستمر حتى 5 أغسطس القادم، ويستعرض المعرض تاريخ القناة منذ الفراعنة إلى التأميم على يد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وصولا إلى توسيع القناة الذي تم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الشارقة: تنطلق فعاليات الدورة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "الألفية الرقمية.. إلى أين؟" وينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالإمارات، وذلك تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

سول: يجتمع رئيس منظمة الصليب الأحمر في كوريا الجنوبية بارك كيونج سيو، مع نظيره الكوري الشمالي، بهونج كونج، خلال منتدى إقليم بالصين، لمناقشة سُبل التعاون بين الكوريتين لحل عدد من القضايا مثل تقليل المخاطر الكارثية، ودعم الشباب.