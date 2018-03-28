أول تعليق من "العاق وليد الشريف": "أقسم بالله انتخبت السيسي"

القاهرة - مصراوي:

علّق وليد الشريف، صاحبة اللافتة المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تأييد "عائلة الشريف للرئيس السيسي ما عدا العاق وليد الشريف"، قائلًا إنه شارك في الانتخابات الرئاسية، واختار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الشريف، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" مساء الثلاثاء: "يا إخوانا أقسم بالله انتخبت السيسي، خلي الناس تتهد بقى، ودا كان هزار وانتوا كبرتوا الدنيا منك لله يا ابن عمي".

وكشف وليد تفاصيل هذه الصورة، قائلًا: "ابن عمي لقى صورة على جوجل يعني ملهاش حق ملكية، وكان هزار بينا وبين اصحابنا (...) خليكوا في حياتكو في شغلكو في المذاكرة. الإعلام اللي عمال يكلمني على الفيس ويرن عليا، الموضوع انتو ادتوه أكبر من حجمه وبردو انتخبت السيسي".

وكان "مصراوي" قد تواصل مع محمود الحفناوي، صاحب البيت الذي عُلِّقت أمامه اللافتة للتعرف على قصتها.

ويقطن الحفناوي في شارع المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة. وقبل 10 أيام علق جيرانه من عائلة "سنو" "اليافطة الحقيقية" التي تم التلاعب بها بالفوتوشوب داخل الحديقة الخاصة بمنزلهم. يقول الرجل: "عندنا عمود جوه الجنينة، بس دي أول مرة حد يعلق عليه حاجة.. وكانت الأمور عادية، قبل أن تنتشر صورة اليافطة باسم عائلة أخرى".

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