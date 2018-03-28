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إحباط تهريب 4 سبائك ذهبية من منفذ حدودي مع السودان

12:23 ص الأربعاء 28 مارس 2018
إحباط تهريب 4 سبائك ذهبية من منفذ حدودي مع السودان

القاهرة- أ ش أ:

أحبطت جمارك منفذ (أرقين) الحدودي بين مصر والسودان، محاولة تهريب 4 سبائك ذهبية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من الخرطوم، وبتفتيشه تبين وجود 4 سبائك ذهبية بوزن حوالي 440 جراما.

وقرر علي محمد طلبة مدير عام جمرك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات وإيداعها بخزينة وديعة جمرك أرقين.

ويربط معبر (أرقين) الحدودي بين مصر والسودان، وتبلغ المساحة الإجمالية للمعبر من الجانب المصري على مساحة 130 ألف متر مربع.

هذا المحتوى من

Asha
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