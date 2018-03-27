السودان: عازمون على مواصلة مفاوضات سد النهضة وإرضاء جميع الأطراف

الخرطوم- أ ش أ:

أكد وزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم غندور، أهمية الاجتماع الثلاثي الذي يضم وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والمزمع انعقاده مطلع أبريل المقبل في الخرطوم.

وقال غندور -خلال لقائه بوفد أمريكي برئاسة مساعد وزير الخارجية بالإنابة لشرق أفريقيا، إيريك ستروماير، اليوم الثلاثاء بالخرطوم-، إن اجتماع القمة الأخير بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا كان تاريخيا ومهما، وشكل نقلة إيجابية في مسار التفاوض.

وأكد غندور عزم بلاده على مواصلة التفاوض والحوار البنّاء للوصول إلى نتائج إيجابية ومرضية لجميع الأطراف في قضية سد النهضة.

بدورهم، أكد أعضاء الوفد الأمريكي أهمية مواصلة الحوار الموضوعي والشفاف، من أجل تحقيق التقدم الإيجابي في هذا الشأن.