بعد الأمطار والرعد.. الأرصاد تكشف سبب التغير المفاجئ في الطقس

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سبب التغير المفاجئ في الطقس مساء اليوم الثلاثاء، بعدما شهدت القاهرة الكبرى سقوطًا للأمطار على بعض المناطق، مع ظهور للبرق والرعد.

وقال "عبدالعال" لمصراوي، إن البلاد تشهد حالة من حالات عدم الاستقرار في الطقس مصحوبة بنشاط الرياح يصل لحد العاصفة على بعض المناطق خاصة غرب وجنوب البلاد، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصاحبة بسقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ووسط وجنوب سيناء، وتكون رعدية أحياناً على السواحل.

وأوضح "عبدالعال" أن هذه الحالة تستمر حتى يوم الخميس المقبل، الذي يشهد انخفاضاً في درجات الحرارة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد سقوطاً للأمطار على بعض المناطق غدًا الخميس.

وطالب رئيس هيئة الأرصاد الجوية من المواطنين النزول وأداء الواجب الانتخابى، متابعًا: "المصريين بالخارج أدلوا بأصواتهم فى درجة حرارة 15 تحت الصفر، فكيف لنا ألا نؤدي الواجب الوطنى فى درجة حرارة لا تتعد 35 درجة".

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