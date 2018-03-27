 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

مباراة مصر واليونان انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

بالصور- أمطار ورعد في سماء القاهرة.. والأرصاد: "بكره الجو كويس"

10:44 م الثلاثاء 27 مارس 2018
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب - إسلام ضيف:

تصوير - مصطفى الشيمي:

شهدت سماء القاهرة مساء الثلاثاء، سقوطًا مفاجئاً للأمطار بعد نهار مائل للحرارة في سماء العاصمة والوجه القبلي.

ورصدت عدسة "مصراوي" سقوط الأمطار في الشوارع، وظهور برق ورعد في سماء القاهرة.

وقال أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد في بيان اليوم الثلاثاء، إن درجة حرارة القاهرة غداً لن تتجاوز 35 درجة مئوية.

وطالب رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بالنزول وأداء الواجب الانتخابى، متابعًا: "المصريين بالخارج أدلوا بأصواتهم فى درجة حرارة 15 تحت الصفر، فكيف لنا ألا نؤدي الواجب الوطنى فى درجة حرارة لا تتعدى 35 درجة".

القاهرة الوجه القبلي أمطار هيئة الأرصاد الجوية

الخبر التالى:

بعد الأمطار والرعد.. الأرصاد تكشف سبب التغير المفاجئ في الطقس

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان