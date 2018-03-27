بالصور- أمطار ورعد في سماء القاهرة.. والأرصاد: "بكره الجو كويس"

كتب - إسلام ضيف:

تصوير - مصطفى الشيمي:

شهدت سماء القاهرة مساء الثلاثاء، سقوطًا مفاجئاً للأمطار بعد نهار مائل للحرارة في سماء العاصمة والوجه القبلي.

ورصدت عدسة "مصراوي" سقوط الأمطار في الشوارع، وظهور برق ورعد في سماء القاهرة.

وقال أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد في بيان اليوم الثلاثاء، إن درجة حرارة القاهرة غداً لن تتجاوز 35 درجة مئوية.

وطالب رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بالنزول وأداء الواجب الانتخابى، متابعًا: "المصريين بالخارج أدلوا بأصواتهم فى درجة حرارة 15 تحت الصفر، فكيف لنا ألا نؤدي الواجب الوطنى فى درجة حرارة لا تتعدى 35 درجة".