طارق شوقي: مصر مقدمة على استخدام التكنولوجيا في التعليم بطريقة غير تقليدية

باريس- أ ش أ:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، إن مصر مقدمة على تجربة فريدة من نوعها في استخدام التكنولوجيا في التعليم بطريقة غير تقليدية، وأن هذا الأمر أثار اهتمام العديد من العاملين في هذا المجال والذين يشكلون شبكة متصلة ببعضها البعض ويرون أن هذه تجربة جديدة.

وقال وزير التربية التعليم- في تصريح اليوم لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس على هامش مشاركته في فعاليات أسبوع التعلم بالأجهزة المحمولة باليونسكو- إن مصر تتطلع للاستفادة من خبرة منظمة اليونسكو لدعم خطتها ورؤيتها الجديدة للنهوض بالتعليم والتي تستهدف بناء نظام جديد في مرحلة رياض الأطفال والاهتمام ببناء شخصية الأطفال وتغيير نظام التقييم للمرحلة الثانوية.

ووصف منظمة "اليونسكو" بأنها شريك أساسي لمصر كمنظمة معنية بالتعليم في المقام الأول بالإضافة إلى المجالات الأخرى مثل الثقافة والعلوم و الاتصالات.

وأوضح أن مصر مهتمة بكل تخصصات اليونسكو نظرا لأن نظامها الجديد للتعليم معني بها ولأن تكوين الشخص المتكامل يتطلب أن يكون مثقفا ومتنورا وقادرًا على التفكير ودارسا للتاريخ ويحسّن فهم الاختلاف ويتقبل الآخر، مؤكدا أن كل هذه الأفكار تتبناها اليونسكو في قطاعات مختلفة ومنها العلوم الإنسانية والاجتماعية.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور طارق شوقي أن لقاءه بوزير التعليم الفرنسي هدفه تنسيق التعاون مع المؤسسات التعليمية الفرنسية بما يتوافق أيضا مع رؤية مصر الجديدة في مجال التعليم لا سيما لتحقيق نتيجة افضل في مجال تعليم اللغة الفرنسية للأطفال.

ونوه إلى سعي وزارة التربية والتعليم لتطوير تعلم الفرنسية واللغات الأجنبية بشكل عام في المدارس الحكومية بواسطة التكنولوجيات الحديثة لما يسهله ذلك من تعلم النطق السليم للغة، معتبرا أن تعلم لغتين أو أكثر بالمدارس إلى جانب اللغة الأم يساعد على تعزيز قدرات الفرد على التأقلم والتعامل و فهم الحضارات الأخرى.

وأكد وزير التربية والتعليم أن فرنسا دولة ذات حضارة عميقة ولها تاريخ طويل في العلاقات مع مصر، وهو ما يظهر في دفء العلاقات بين البلدين، معربا عن أمله أن يسهم التعاون بينهما في تحقيق المزيد من التقارب وفي تحسين صورة المنطقة العربية والإسلامية في عيون الغرب وفي بناء فترة أكثر ثراء مما نعيشه اليوم.

ومن ناحية أخرى، رأى وزير التربية والتعليم أن الشعب الفرنسي بطبعه متذوق للجمال على درجة عالية، معربا عن أمله في بث هذا الحس منذ الصغر عند الأطفال في مصر حتى يتمكنوا من تذوق جمال الطبيعة والألوان والصور وغيرها.

وكان الدكتور طارق شوقي وصل صباح، اليوم الثلاثاء، إلى باريس في زيارة تستغرق عدة أيام للمشاركة و إلقاء الكلمة الافتتاحية في فعاليات "أسبوع التعلم بالأجهزة المحمولة لعام 2018" بمقر اليونسكو بباريس.

وسيشارك بعد غد الخميس باليونسكو في منتدى للسياسات بحضور وزراء التعليم والاتصالات من دول عديدة لتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بسوق العمل وتدريب الشباب عليها.

و يتضمن برنامج زيارته لقاء بوزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكيه لبحث تعزير التعاون الثنائي و الاستفادة من الخبرة الفرنسية في إطار جهود الحكومة لتطوير و الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر.

و سيلتقي غدا الاربعاء بمسؤولي شركة "سيسكو" الفرنسية لبحث التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في التعليم و المطبقة بالفعل في بعض المدارس.​