غادة والي: صرف المعاشات في الأول من أبريل لهذا السبب

كتبت – سحر عزام:

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي صرف المعاشات في الأول من شهر أبريل المقبل بدلاً من يومي 5 و10 بسبب إجازات شم النسيم وعيد القيامة.

وقالت "والي" خلال مداخلة هاتفية مع قناة extra news" اليوم الثلاثاء، إن القرار يشمل كل أصحاب المعاشات التأمينية سواء الذين يصرفون معاشاتهم من البنوك أو من مكاتب البريد ومكاتب التأمينات وبنك ناصر الاجتماعي.

وفي سياق آخر، أشارت إلى دور وزارة التضامن الاجتماعي في إعداد البرامج الصحية والاجتماعية والتربوية، وحشد الجمعيات الأهلية لمساعدة أهالي المناطق العشوائية الخطرة في عملية النقل والتسكين.