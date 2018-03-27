بالتفاصيل.. 20 منحة لطلاب المرحلة الثانوية من الجامعة الأمريكية

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تقديم الجامعة الأمريكية بالقاهرة 20 منحة دراسية للعام الدراسي 2018/ 2019.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن شروط المنحة: أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، تخصص هذه المنحة للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الحكومية والرسمية التجريبية بجمهورية مصر العربية "باستثناء المدارس الخاصة" أو للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية المصرية في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، او الحاصلين على شهادة "EICE" من مدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2017/ 2018.

وتضمنت الشروط: بالنسبة لطلبة الثانوية العامة من المدارس الحكومية والرسمية والتجريبية الحد الأدنى للقبول هو الحصول على نسبة 97% للقسم العلمي، و94% للقسم الأدبي، وبالنسبة لطلبة الثانوية العامة في العلوم والتكنولوجيا من مدارس "STEM"، ومدارس النيل المصرية فإن الحد الأدنى للقبول هو الحصول على نسبة 92%.

هذا بالإضافة إلى اجتياز الطالب اختبار اللغة الانجليزية المحدد للقبول من الجامعة الامريكية، وهو عبارة عن اختبار "IELTS" عن طريق The British Council، بحد أدنى حصول الطالب على درجة 5.5 في المجموع الكلي، و5.5 في التحريري أو اختبار "TOFFEL" عن طريق هيئة "AMIDEAST" بحد أدنى حصول الطالب على 63 في المجموع الكلي و17 في التحريري، على أن يتم تقديم النتيجة الرسمية لهذا الاختبار مع نتيجة الثانوية العامة أو الثانوية المصرية في العلوم والتكنولوجيا "STEM" أو شهادة "EICE" من مدارس النيل المصرية.

وأضاف بيان الوزارة، أن هذه المنح للطلبة المصريين المتفوقين دراسيًا غير القادرين ماديًا على سداد المصروفات بالجامعة الأمريكية.

وعن الشروط المالية للمنح: تتحمل الجامعة الأمريكية (كافة المصروفات الدراسية بشرط تحقيق المستوى العلمي المطلوب للجامعة طوال سنوات الدراسة، ومصروفات الانتقال من وإلى الجامعة بوسيلة المواصلات المخصصة للجامعة)، ويتحمل الطالب (تكاليف اختبار اللغة الالنجليزية المحدد للقبول من الجامعة الأمريكية، مصروفات الكتب والإقامة إذا تطلب الأمر والمصروفات الشخصية، ومصروفات الأنشطة الطلابية ومجلس الأباء وتبلغ 531 جنيه مصري، للفصل الدراسي الواحد، ولن تتحمل وزارة التربية والتعليم أي أعباء مالية خاصة بالمنحة أو بالدراسة.

وبالنسبة للمستندات والأوراق المطلوبة فتتمثل في: صورة من شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/ 2018 معتمدة ومختومة "صورة طبق الأصل"، شهادة إثبات قيد للطالب صادرة من المدرسة الحكومية، أصل شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي، أصل شهادة حديثة تفيد اجتياز الطالب لاختبار اللغة الانجليزية (TOFFEL أو IELTS)، وحوالة بريدية لصالح حساب وزارة التربية والتعليم بمبلغ 25 جنيهًا.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل يمكن اتباع الرابط التالي: http://moe.gov.eg/adv/US_ADV.pdf