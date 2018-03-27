مكرم محمد أحمد عن لفظه الخارج: "مش خايف من حد" - فيديو

كتب - معتز عباس:

علق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على لفظه الخارج الذي وجهه لجماعة الإخوان خلال أحد المؤامرات التي شارك فيها مؤخرًا، قائلًا: "كنت غاضبًا من تصرفاتهم الشيطانية ضد الوطن".

وأضاف "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "موعد مع الرئيس"، على قناة "النهار"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "أي عيل صحفي صغير يذهب لنقابة الصحفيين ويقدم ورقة يقول فيها حاسبوا مكرم.. بس هيحاسبوني على إيه؟..على الثروة التي صنعتها أو على الجهد المقابل والعمل المهني الذي أقوم به أم على وقوفي إلى جوار حرية الصحفيين وحقهم في التعبير.. من يجرؤ على طلب ذلك؟".

وتابع: "جاهز للمحاسبة وللمحاكمة والمساءلة ومش خايف من حد ومعنديش صوباع وارم ينضغط عليه".