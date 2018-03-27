البابا تواضروس ينعي الراحل لويس جريس: "متميزًا بقلمه وإدارته"
كتب- إسلام ضيف:
نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الكاتب الراحل لويس جريس.
وقال البابا تواضروس، في بيان للكنيسة الأرثوذكسية: "ينعي قداسة البابا تواضروس الثاني رحيل الكاتب الكبير الدكتور لويس جريس والذي أثرى الثقافة العربية بالأدب الرفيع، وكان بمثابة نافذة ابداع قوية في كل ما كتب و في
كل ما قال و تكلم".
وتابع البابا في نعيه: "كان صحفيًا متميزًا بقلمه وإدارته في كل المناصب التي تولاها، وأدارها بأمانة وإخلاص للوطن و للأدب والثقافة و التنوير".
وأكمل: "كما كان نموذجًا فريدًا مع زوجته الراحلة الفنانة القديرة سناء جميل، والتي رحلت منذ حوالي١٥ سنة، لكنه ظل يرثيها و يتذكرها بأعمق
معاني الوفاء و كأنها لم تغادر الحياة الفانية".
واختتم: "نتذكر هذا الكاتب الموهوب وكيف حمل صليب المرض وقتا طويلًا، وقد أعطاه الله عمرًا مباركًا، وها هو يرحل تاركًا لنا إرثًا أدبيًا وثقافيًا غنيًا للأجيال القادمة، و نودعة على رجاء القيامة ونطلب تعزيات السماء للأسرة المباركة وكل أحبائه وتلاميذه، والذين نهلوا من علمه وأدبه".
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