البابا تواضروس ينعي الراحل لويس جريس: "متميزًا بقلمه وإدارته"

كتب- إسلام ضيف:

نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الكاتب الراحل لويس جريس.

وقال البابا تواضروس، في بيان للكنيسة الأرثوذكسية: "ينعي قداسة البابا تواضروس الثاني رحيل الكاتب الكبير الدكتور لويس جريس والذي أثرى الثقافة العربية بالأدب الرفيع، وكان بمثابة نافذة ابداع قوية في كل ما كتب و في

كل ما قال و تكلم".

وتابع البابا في نعيه: "كان صحفيًا متميزًا بقلمه وإدارته في كل المناصب التي تولاها، وأدارها بأمانة وإخلاص للوطن و للأدب والثقافة و التنوير".

وأكمل: "كما كان نموذجًا فريدًا مع زوجته الراحلة الفنانة القديرة سناء جميل، والتي رحلت منذ حوالي١٥ سنة، لكنه ظل يرثيها و يتذكرها بأعمق

معاني الوفاء و كأنها لم تغادر الحياة الفانية".

واختتم: "نتذكر هذا الكاتب الموهوب وكيف حمل صليب المرض وقتا طويلًا، وقد أعطاه الله عمرًا مباركًا، وها هو يرحل تاركًا لنا إرثًا أدبيًا وثقافيًا غنيًا للأجيال القادمة، و نودعة على رجاء القيامة ونطلب تعزيات السماء للأسرة المباركة وكل أحبائه وتلاميذه، والذين نهلوا من علمه وأدبه".​