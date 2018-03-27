محمد فؤاد لمصراوي: طمعانين في الشباب لأنهم أمل مصر

وفد من وزارة الأوقاف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كتبت- نانيس البيلي:

تصوير علاء أحمد:

قال الفنان محمد فؤاد، إن "الشباب الذين لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية يتصوروا إن فيه ناس تانيةمن الشعب هتقوم بالمهمة دي، لكن طمعانين فيهم لأنهم أمل مصر ونور عين مصر اللي جاي".

وأوضح فؤاد، لمصراوي، بعد أن أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية: "الشباب الذين تقدموا الطوابير الانتخابية فاهمين يعني إيه بلد يتخاف عليها، ومصر بتجري في دم الشباب".

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، بعد أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.