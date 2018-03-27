التعليم تنظم مسابقة "البرنامج القومي لدوري المكاتب التنفيذية"

كتبت- ياسمين محمد:

نفذت وزارة التربية والتعليم برنامج "دوري المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية" على مستوى الجمهورية، للعام الدراسي (2017/2018)، من خلال الموضوع المحوري: القيادات الطلابية وترسيخ القيم الأخلاقية.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أوضح أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، أن البرنامج يهدف إلى تدريب الطلاب على مهارة التخطيط، وغرس القيم الأخلاقية في نفوس الطلاب، وتوعية أعضاء المكتب التنفيذي بقيم الديموقراطية عن طريق تفعيل برامج ومشروعات اللجان.

وتابع البيان، "ويشمل البرنامج تنمية روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب من خلال المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع وتفعيل أنشطة الاتحادات الطلابية المتنوعة، وتدريب الطلاب على إعداد وتنفيذ وتوثيق وتقييم ومتابعة النشاط الذى ينمى القيم الأخلاقية".

وأضاف موسى أنه جرى تحديد مقرات التنفيذ وفقًا للبرنامج على النحو التالي: الفوج الأول ويشمل محافظات: الجيزة، بنى سويف، الفيوم، المنيا، والوادي الجديد، وتم التقييم في الجيزة خلال الفترة (من 25 إلى27 فبراير 2018).

والفوج الثاني ويشمل محافظات: الشرقية، الدقهلية، القاهرة، دمياط، المنوفية، والقليوبية، وجرى التقييم في القاهرة يوم (28/2/2018).

ثم الفوج الثالث ويشمل محافظات: الإسكندرية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، ومطروح، وتم التقييم في الإسكندرية خلال الفترة (من 2/28 إلى 1/3/2018).

والفوج الرابع ويشمل محافظات: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، وجرى التقييم في الإسماعيلية خلال الفترة (من3/3 إلى 2018/3/5)، وأخيرًا الفوج الخامس ويشمل محافظات: قنا، أسيوط، سوهاج، البحر الأحمر، أسوان، والأقصر، وتم التقييم في الأقصر خلال الفترة (من3/6 إلى8/3/2018).

ولفت موسى إلى أن الفوج النهائي يتضمن المحافظات الفائزة في الأفواج السابقة ويجري التقييم والتصفية النهائية بالاتحاد العام.