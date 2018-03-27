"الأرصاد" توضح حقيقة التقلبات الجوية غدا: انزل صوت

كتب- إسلام ضيف:

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود موجة عنيفة للرياح في طقس الأربعاء، وتحذير المواطنين بعدم النزول غدًا، غير صحيح.

وأوضح عبدالعال في بيان له، أن درجة حرارة القاهرة غدا لن تتعدى 35 درجة مئوية، وأنه من غير المعقول أن "تقف الحياة بسبب نشاط محدود للرياح".

وطالب رئيس هيئة الأرصاد الجوية من المواطنين النزول وأداء الواجب الانتخابى، والمشاركة فى العرس الانتخابى، متابعًا: "المصريين بالخارج أدلوا بأصواتهم فى درجة حرارة 15 تحت الصفر، فكيف لنا ألا نؤدي الواجب الوطنى فى درجة حرارة لا تتعدى 35 درجة".

وانطلقت انتخابات الرئاسة، أمس الاثنين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.