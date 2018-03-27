"مصر للطيران" تعلن تسيير 100 رحلة جوية دون التأثر بطقس الغد

كتب- طه عبيد:

قال الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، إنه من المقرر أن تسير الشركة غدا أكثر من 100 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة والمطارات المصرية في مواعيدها المقررة، وانتظام حركة التشغيل دون تأثير لحالة الطقس غدا على انتظام الرحلات.

وأضاف عزت، في بيان، أن الشركة تطبق أعلى معايير الجودة والسلامة طبقا للتشريعات الدولية والمصرية الخاصة بالطيران المدنى.

وانطلقت انتخابات الرئاسة، أمس الاثنين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.​