رئيس الوزراء: أتوقع زيادة الإقبال على الانتخابات في الأوقات المقبلة

كتب- محمد غايات:

شكر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين؛ لمشاركتهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية، لافتا أنه يتوقع زيادة المشاركة في الأوقات المقبلة.

ودعا رئيس الوزراء، المواطنين للنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية، بغرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة الانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن هناك العديد من الوزراء بعدد من المحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية؛ مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالًا بـ7 محافظين للاطمئنان على الانتخابات.