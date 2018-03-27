التعليم: توزيع درجات أسئلة "امتحانات الثانوية" على الخطوات وليس النتيجة النهائية

كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء الكنترولات ولجان النظام، بحضور خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ومدير الإدارة العامة للامتحانات.

وأكد حجازى، خلال الاجتماع على أهمية مواصلة نجاح امتحانات الثانوية العامة هذا العام مثل العام الماضي من حيث آليات التنظيم، وتأمين اللجان، وتوفير سبل الأمان للحد من الغش، مشيرًا إلى دورهم في انتقاء الأعضاء في هذه الأماكن الهامة في الكنترولات، وعملية الإحلال والتجديد بين أعضائها والتأكد من خطابات الندب لهم، وعدم انتداب معظمهم من الأعوام السابقة.

ووجه حجازى، بتجهيز مادة تدريبية لتدريب رؤساء اللجان على آليات تنظيم اللجان والتعليمات وكيفية مواجهة المشاكل التي قد تعرقل سير العمل، وأهمية تشكيل لجنة أزمات لكل كنترول برئاسة مسئول الأمن الموجود بها لتفادي أي خطأ أو أزمة قبل تفاقمها، مشددًا على التأكد من صلاحية التليفون الأرضي بالمدارس بصفة عامة، والمدارس التي سوف تكون لجان سير بصفة خاصة؛ وذلك لتيسير متابعة أداء الامتحانات باللجان.

ونوه حجازى إلى وجود بعض اللجان التي شهدت توترًا العام الماضي وتحتاج السيطرة عليها بشكل كبير لتحقيق الانضباط، وتكافؤ الفرص للجميع

وشدد حجازى على عمل محضر التقرير الطبي أو الغياب لأي طالب غائب في نفس اليوم، وكذلك اعتذارات المشرفين أو محاضر الغش للطلاب وعدم تأجيلها لليوم الثاني تفاديًا لشبهات الفساد، مؤكدًا على ضرورة التأكد من سلامة أوراق الامتحانات وعدم فقد ورقة أو جزء منها فالأسئلة محددة.

وأوضح أن هناك تعليق للدراسة في محافظة شمال سيناء يتم التغلب عليها من خلال عمل اسطوانات مدمجة تفاعلية يستفيد منها طلاب شمال سيناء.

ونوه حجازى إلى أهمية عقد اجتماع عبر شبكات "الفيديو كونفرانس" عقب كل امتحان مع مديري عموم المواد واللجنة الفنية ومقدري الدرجات للاتفاق على آليات التصحيح ومعاييره والالتزام به، موجهًا بتوزيع الدرجات على الخطوات وليس النتيجة النهائية فقط وسيتم تحديد عدد الخطوات في كل سؤال ومراعاة الوقت اللازم لها.

ومن جهته، أكد عبد الحكم على أهمية العمل بروح الفريق والخبرة في إدارة المكان بالشكل الأمثل حتى لا يفسد العمل والحفاظ على نفس مستوى العام الماضى، موجهًا لجان النظام والمراقبة بوضع خريطة للجان الإدارة وخطة لترقيم اللجان، وعمل اختصاصات لمراقب الكنترول من قبل رئيس الكنترول ليتم محاسبته عليها والتي تتضمن حقوقه وواجباته، والتأكد من سلامة الأدوات الخاصة بالمراقبة (العصا الإلكترونية) قبل تسليمها للجان المراقبة.

كما وجه عبدالحكم، بالتأكد من بيانات استمارات الطلاب وتسكينهم في اللجان، والمتابعة مع المديريات التعليمية في عمل المراسلات لأي استمارات لم يتم استلامها.