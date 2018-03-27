وزير التنمية المحلية يوضح لمصراوي حقيقة إغلاق اللجان في الثامنة مساءً

كتب- محمد عمارة:

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن اللجان الانتخابية في جميع محافظات الجمهورية ستغلق أبوابها في التاسعة مساء اليوم.

وأضاف الجندي في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "القانون يلزمنا بإغلاق اللجان في التاسعة مساءً، وليس الثامنة، وكل ما جرى أن القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية تنازلوا طواعية عن فترة الراحة الخاصة من الساعة 3 إلى 4 عصرا، وذلك لأننا نعتقد أن الإقبال سيقل ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً مع بداية مباراة مصر واليونان، واللجان مستمرة في استقبال الناخبين حتى الساعة 9 مساء اليوم.

وانطلقت انتخابات الرئاسة، أمس الاثنين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.​

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