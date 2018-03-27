بسبب مباراة "مصر واليونان".. إغلاق لجان انتخابات الرئاسة اليوم في الثامنة مساء

كتب- السيد الحراني



قررت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إغلاق لجان الاقتراع في تمام الثامنة مساءً بدلًا من التاسعة.



وقال وزير التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندي، خلال تفقده غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة لمتابعة انتخابات الرئاسة، إن القرار جاء من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين لمشاهدة مباراة المنتخب المصري مع نظيره اليوناني، وتعويض ساعة فترة الراحة التي تم إلغائها اليوم.



وتنطلق مباراة مصر واليونان في ثاني مبارياته الودية بالمعسكر الذي يقام حاليًا بسويسرا، اليوم الثلاثاء، في الثامنة مساءً بدلاً من التاسعة بسبب بدء العمل بالتوقيت الصيفي.



وفي سياق متصل، أوضح "الجندي"، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن القاهرة تمثل كتلة تصويتية ضخمة، والمؤشرات الأولية تؤكد أنها حققت أعلى نسبة تصويت حتى الآن بين باقي المحافظات، طبقًا لإحصائيات الهيئة الوطنية.



وبحسب البيان، تضم محافظة القاهرة 7409843 ناخبا، موزعين على 1410 لجنة فرعية داخل 823 مركزًا انتخابيًا تشملهم 44 لجنة عامة.



واطمئن وزير التنمية المحلية من محافظ القاهرة، عاطف عبدالحميد، ونوابه والسكرتير العام، على سهولة ويسر توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع بكافة اللجان، وانتظام فتح أبوابها للمواطنين في موعدها المقرر منذ التاسعة صباحًا.



وأوضح الوزير، أنه لم يتلق أية شكاوى أو مشكلات تعكر صفو انتظام العملية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع، مشيرًا إلى أن كل جهات الدولة سهلت العملية الانتخابية على المواطنين، وتسود حالة من الاستقرار بكافة المحافظات.



وثمن الوزير، جهود أجهزة محافظة القاهرة وباقي المحافظات في الجولات التفقدية، والمرور على اللجان الانتخابية، للتأكد من جاهزية وإتمام كافة المقرات لاستقبال الناخبين على مدار الثلاثة أيام، وتوفير الدعم اللوجيستي لنجاح العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد.



وانطلقت انتخابات الرئاسة، أمس الاثنين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.



ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.