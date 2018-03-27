بالصور.. مراسم جنازة لويس جريس بالكنيسة البطرسية

كتب- محمد عاطف:

حضر عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة، مراسم صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي لويس جريس، بالكنيسة البطرسية في العباسية، ظهر الثلاثاء.

وكان على رأس الحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والإعلامي محمود سعد، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، وإبراهيم منصور وعاصم حنفي وغيرهم.

وتوفي "جريس"، أمس الاثنين، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، بعد صراع مع المرض. يذكر أن لويس لوقا جريس، كاتب وصحفي وناقد مصري مشهور، ولد 27 يوليو 1928 فى أبوتيج، بمحافظة أسيوط، وهو زوج الفنانة الراحلة سناء جميل.



