التعليم تتيح للمعلمين إمكانية الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا

كتبت- ياسمين محمد:

أتاحت وزارة التربية والتعليم، للمعلمين الذين لا يرغبون بالمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة كـ: "ملاحظين، ومراقبين، ومقدري درجات"، التسجيل الإلكتروني للاعتذار عن عدم المشاركة.

ويمكن للمعلمين غير الراغبين في المشاركة الدخول عبر الرابط: http://thanwya.emis.gov.eg/teachno، باستخدام كود المعلم والرقم السري.

ومن بين شروط قبول الاعتذار التي حددتها وزارة التربية والتعليم: المرض، وجود طفل رضيع، سفر الزوج أو الزوجة، وفاة الزوج أو الزوجة، وعمل الزوج بمناطق نائية، ورعاية طفل معاق، وندب الزوج أو الزوجة لأعمال الامتحانات.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة في 3 يونيو المقبل وتستمر حتى 1 يوليو.