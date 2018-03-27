التعليم تتيح للمعلمين إمكانية الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا
كتبت- ياسمين محمد:
أتاحت وزارة التربية والتعليم، للمعلمين الذين لا يرغبون بالمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة كـ: "ملاحظين، ومراقبين، ومقدري درجات"، التسجيل الإلكتروني للاعتذار عن عدم المشاركة.
ويمكن للمعلمين غير الراغبين في المشاركة الدخول عبر الرابط: http://thanwya.emis.gov.eg/teachno، باستخدام كود المعلم والرقم السري.
ومن بين شروط قبول الاعتذار التي حددتها وزارة التربية والتعليم: المرض، وجود طفل رضيع، سفر الزوج أو الزوجة، وفاة الزوج أو الزوجة، وعمل الزوج بمناطق نائية، ورعاية طفل معاق، وندب الزوج أو الزوجة لأعمال الامتحانات.
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة في 3 يونيو المقبل وتستمر حتى 1 يوليو.
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