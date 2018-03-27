الوكالة الرسمية: 500 جنيه غرامة لمن تخلف عن التصويت بالانتخابات

القاهرة- أ ش أ:

قال مصدر قضائي مسؤول إن القانون ينص على معاقبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، بتوقيع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه.

وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن هذه الغرامة تشمل كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، متابعًا أن قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومباشرة الحقوق السياسية تضمنا نصاً توقيع تلك العقوبة.

كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، صرح أمس، أثناء إدلائه بصوته، بأنه لا يوجد اتجاه لتوقيع غرامات على المتخلفين عن التصويت بالانتخابات الرئاسية.