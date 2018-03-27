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انطلاق امتحانات الطلاب المصريين بالخارج في 196 سفارة السبت

02:29 م الثلاثاء 27 مارس 2018
انطلاق امتحانات الطلاب المصريين بالخارج في 196 سفارة السبت

كتبت- ياسمين محمد:

تنطلق امتحانات الطلاب المصريين بالخارج، السبت المقبل، الوافق 31 مارس، وتستمر حتى 10 أبريل المقبل، بـ196 سفارة على مستوى العالم، بدءًا من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

وأكد خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة انتهت من جميع الااستعدادات، إذ تم شحن جميع أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة للسفارات، وإتاحة أرقام الجلوس الخاصة بجميع الطلاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ولفت عبد الحكم - في تصريحات صحفية - إلى أن عدد الطلاب المصريين بالخارج على مستوى السفارات كافة تخطى الـ70 ألف طالب، منهم نحو 55 ألفًا في المملكة العربية السعودية.

وعن سفر المعلمين المشاركين بامتحانات المصريين بالخارج، قال عبد الحكم، إنه من المقرر سفرهم خلال الأيام الأخيرة من مارس الجاري، قبل انطلاق الامتحانات.

المصريين بالخارج امتحانات وزارة التربية والتعليم أرقام الجلوس

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