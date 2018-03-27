توقيع عقد إنشاء محطة محولات نجع حمادي لمجابهة زيادة الأحمال بالصعيد

كتب- محمد صلاح:

شهد المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقيع العقد الخاص بالممارسة رقم (15/2017 ـ 2018) الخاصة بمحطة محولات نجع حمادي الصناعية جهد 500/220/66/11 كيلوفولت سعة (2×750+2×175+2×40) ميجافولت أمبير بمهمات جهد 500 & 220 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز "GIS"ومهمات جهد 66 & 11 كيلوفولت من النوع التقليدي (على أساس تسليم مفتاح) الحزمة (أ) مع الكونسورتيوم المكون من شركات (XIAN – XD-EGEMAC - EGEMAC).

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن عقد إنشاء المحطة الجديدة يأتي في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء لمجابهة زيادة الأحمال المتوقعة فى منطقة مصر العليا.

وقال المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء- عقب التوقيع- إن الغرض من المشروع مجابهة زيادة الأحمال المتوقعة في منطقة كهرباء مصر العليا، مضيفًا: "القيمة الإجمالية للتعاقد تصل إلى 25 مليون و800 ألف دولار بالإضافة إلى 3 مليون و170 ألف يورو، و149 مليون 533 مليون جنيه، بما يعادل 721001995,79 جنيه مصري.

وتابع: "يتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهراً تبدأ من تاريخ الإسناد".

